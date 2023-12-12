Вдовина (Шаврина) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина (Шаврина) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.2009

Сын: Вдовин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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