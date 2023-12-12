Вдовина (Шаврина) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.2009
Сын: Вдовин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности