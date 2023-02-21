Топчик Каречка анонимка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скорпиончик Лизочка Валерьевна
Отец ребёнка: Алкаш Валера Бухать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адекватный Бро Валерьевич
Отец ребёнка: Алкаш Валера Бухать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адекватный Виктор Валерьевич
Отец ребёнка: Алкаш Валера Бухать