Столяров Прокопий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1916 ст.
Сын: Столяров Константин Прокопьевич
Мать ребёнка: Столярова Антонина Михайловна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1916 ст.
Крестьянин поселка Александро-Докукинский Купавской волости Области войска Донского.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно