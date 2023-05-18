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Молодых Василий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Младых Прокопий Давыдович

Мать: Младых Мария Никитична

Рождение ребёнка
10.07.1887 ст.

Дочь: Березуцкая Елена Васильевна

Мать ребёнка: Молодых Ирина Иларионовна

Семёно-Александровка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно