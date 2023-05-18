Молодых Василий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Младых Прокопий Давыдович
Мать: Младых Мария Никитична
Рождение ребёнка
10.07.1887 ст.
Дочь: Березуцкая Елена Васильевна
Мать ребёнка: Молодых Ирина Иларионовна
Семёно-Александровка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно