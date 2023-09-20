Шакирова Нафиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирова Нафиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
29.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1983

Сын: Шакиров Рустем Рамазанович

Отец ребёнка: Шакиров Рамазан

Уруссу, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1989

Дочь: Шакирова Ляйсан Рамазановна

Отец ребёнка: Шакиров Рамазан

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