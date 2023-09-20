Шакирова Нафиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1983
Сын: Шакиров Рустем Рамазанович
Отец ребёнка: Шакиров Рамазан
Уруссу, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1989
Дочь: Шакирова Ляйсан Рамазановна
Отец ребёнка: Шакиров Рамазан