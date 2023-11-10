Шарахнюк Степан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарахнюк Степан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарахнюк Петр

Мать: Шарахнюк Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарахнюк Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарахнюк Елизавета Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарахнюк Петр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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