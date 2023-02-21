Вольфф (Wolff) Антон (Antonius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольфф (Wolff) Антон (Antonius)

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Место рождения

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

22.12.1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1716

Отец: Вольфф Иоганнес Христофор

Мать: Фабер Мария Катарина

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
28.09.1740

Дочь: Вольфф Мария Елизавета

Мать ребёнка: Зауберлинг Мария Ева

Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зауберлинг Мария Ева

Смерть
Неизвестно
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