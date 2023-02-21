Вольфф (Wolff) Антон (Antonius)
Место рожденияСельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения22.12.1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1716
Отец: Вольфф Иоганнес Христофор
Мать: Фабер Мария Катарина
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
28.09.1740
Дочь: Вольфф Мария Елизавета
Мать ребёнка: Зауберлинг Мария Ева
Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зауберлинг Мария Ева
Смерть
Неизвестно