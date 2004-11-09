Тигай Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1973
Дата смерти09.11.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1994
Сын: Тигай Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Ким Алевтина Герасимовна
Рождение ребёнка
30.04.1994
Сын: Тигай Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.09.2003
Мать ребёнка: Ким Алевтина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ким Алевтина Герасимовна
Смерть
09.11.2004