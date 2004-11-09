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Тигай Евгений Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Дата смерти

09.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1994

Сын: Тигай Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Ким Алевтина Герасимовна

Рождение ребёнка
30.04.1994

Сын: Тигай Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.09.2003

Сын: Тигай Корнил Евгеньевич

Мать ребёнка: Ким Алевтина Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ким Алевтина Герасимовна

Смерть
09.11.2004
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