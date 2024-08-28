Неизвестно Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1941 по 1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садоха Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садоха Ольга Васильевна

Смерть
С 1941 по 1945
Развод
Около 1945

Жена: Садоха Ольга Васильевна

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