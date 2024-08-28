Неизвестно Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1941 по 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садоха Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садоха Ольга Васильевна
Смерть
С 1941 по 1945
Развод
Около 1945
Жена: Садоха Ольга Васильевна