Баюжев Александр Дмтриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баюжев Александр Дмтриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.2012

Отец: Баюжев Дмитрий

Мать: Баюжева Ирина Олеговна

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