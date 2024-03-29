(Попова) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1917

Отец: Попов Николай Ильич

Мать: Попова Елена Ильинична

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