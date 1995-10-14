Лобанов Рем Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1931
Дата смерти14.10.1995
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1931
Рождение ребёнка
06.08.1964
Дочь: Шлопак Лариса Ремовна
Мать ребёнка: Лобанова Тамара Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.09.1967
Дочь: Лобанова Юлия Ремовна
Мать ребёнка: Лобанова Тамара Дмитриевна
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Смерть
14.10.1995