Лобанов Рем Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Рем Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1931

Дата смерти

14.10.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1931

Отец: Лобанов Павел Александрович

Мать: Лобанова Александра Владимировна

Рождение ребёнка
06.08.1964

Дочь: Шлопак Лариса Ремовна

Мать ребёнка: Лобанова Тамара Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.09.1967

Дочь: Лобанова Юлия Ремовна

Мать ребёнка: Лобанова Тамара Дмитриевна

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Смерть
14.10.1995
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