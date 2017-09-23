Барковская Екатерина Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барковская Екатерина Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.09.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.09.2017

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