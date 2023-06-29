Миронов Ларион(Илларион) Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миронов Даниил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1894
Дочь: Миронова Марфа Ларионовна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.08.1895
Дочь: Миронова Александра Ларионовна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.06.1897
Дочь: Миронова Агрипина Ларионовна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.12.1910
Дочь: Миронова Евгения Ларионовна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно