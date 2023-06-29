Миронов Ларион(Илларион) Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Ларион(Илларион) Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Даниил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1894

Дочь: Миронова Марфа Ларионовна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.08.1895

Дочь: Миронова Александра Ларионовна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.06.1897

Дочь: Миронова Агрипина Ларионовна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.12.1910

Дочь: Миронова Евгения Ларионовна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно