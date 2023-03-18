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Бедило Анастасия Николаевна
Бедило Анастасия Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.06.1986
Пол
Женский
Отец
Бедило Николай Алексеевич
1954 г.р.
Мать
Бедило (Кравцова) Тамара Васильевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1986
Отец:
Бедило Николай Алексеевич
Мать:
Бедило Тамара Васильевна
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