Молчанов Платон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молчанов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мищерина Ирина
Мать ребёнка: Молчанова Мария
Рождение ребёнка
15.03.1917
Дочь: Молчанова Мария
Мать ребёнка: Молчанова Мария
Кузнечиха, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Молчанова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Алексей
Мать ребёнка: Молчанова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молчанова Мария