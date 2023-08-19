Молчанов Платон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанов Платон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молчанов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мищерина Ирина

Мать ребёнка: Молчанова Мария

Рождение ребёнка
15.03.1917

Дочь: Молчанова Мария

Мать ребёнка: Молчанова Мария

Кузнечиха, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Молчанова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Алексей

Мать ребёнка: Молчанова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Мария

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