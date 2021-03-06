Хамидулина Найля Фаритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидулина Найля Фаритовна

Место рождения

?

Дата рождения

17.11.1960

Дата смерти

06.03.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.03.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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