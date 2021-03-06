Хамидулина Найля Фаритовна
Место рождения?
Дата рождения17.11.1960
Дата смерти06.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.03.2021
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно