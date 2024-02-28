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Минчимаа Мария Ондаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Ондар Шаажан-Хоо (Хундужук) Лопсанович

Мать: Монгуш Каваа (Хава) Дооранчаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулу-Маадыр Кежик Чыргалович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сандю Сандюн Арынхоевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Айыжы Луиза Сандюновна

Отец ребёнка: Сандю Сандюн Арынхоевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Баткар Елизавета Сандюновна

Отец ребёнка: Сандю Сандюн Арынхоевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Сандю Лев Сандюнович

Отец ребёнка: Сандю Сандюн Арынхоевич

Рождение ребёнка
1968

Сын: Шулуу-Маадыр Виктор Чоодуевич

Отец ребёнка: Шулу-Маадыр Кежик Чыргалович

Смерть
1990

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