Минчимаа Мария Ондаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Айыжы Луиза Сандюновна
Отец ребёнка: Сандю Сандюн Арынхоевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Баткар Елизавета Сандюновна
Отец ребёнка: Сандю Сандюн Арынхоевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Сандю Лев Сандюнович
Отец ребёнка: Сандю Сандюн Арынхоевич
Рождение ребёнка
1968
Сын: Шулуу-Маадыр Виктор Чоодуевич
Отец ребёнка: Шулу-Маадыр Кежик Чыргалович
Смерть
1990