Астафьев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Астафьев Григорий
Мать: Астафьева Маланья
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астафьева Надежда
Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астафьева Надежда
Смерть
1994