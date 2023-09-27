Астафьев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Астафьев Григорий

Мать: Астафьева Маланья

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астафьева Надежда

Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Надежда

Смерть
1994
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