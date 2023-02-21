Ватутин Вадим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ватутина Анастасия Вадимовна
Мать ребёнка: Шулепова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ватутина Александра Вадимовна
Мать ребёнка: Шулепова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулепова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана