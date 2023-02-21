Ватутин Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватутин Вадим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ватутин Владимир Петрович

Мать: Скрынникова Галина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ватутина Анастасия Вадимовна

Мать ребёнка: Шулепова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ватутина Александра Вадимовна

Мать ребёнка: Шулепова Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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