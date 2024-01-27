Радченко (Панченко) Пелагея Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радченко (Панченко) Пелагея Иосифовна

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Место рождения

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное

Дата рождения

20.04.1903

Дата смерти

15.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1903

Отец: Панченко Иосиф Федотович

Мать: Панченко Александра Петровна

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
27.08.1924

Дочь: Исаева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Радченко Василий Григорьевич

с.Степное
Бракосочетание
1924

Муж: Радченко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
18.02.1932

Сын: Радченко Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Радченко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Радченко Василий Григорьевич

Смерть
15.12.1994
с. Степное, Ставропольского края.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Степное, Ставропольского края.
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