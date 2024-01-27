Радченко (Панченко) Пелагея Иосифовна
Место рожденияСтавропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Дата рождения20.04.1903
Дата смерти15.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1903
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
27.08.1924
Дочь: Исаева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Радченко Василий Григорьевич
с.Степное
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
18.02.1932
Сын: Радченко Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Радченко Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Радченко Василий Григорьевич
Смерть
15.12.1994
с. Степное, Ставропольского края.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Степное, Ставропольского края.