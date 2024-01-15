Боженов Дмитрий Афанасиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоженов Дмитрий Афанасиевич

Боженов Дмитрий Афанасиевич

Место рождения

Зайцево Тульского у. Тульской губ.

Дата рождения

29.01.1854

Дата смерти

17.08.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1854

Отец: Боженов Афанасий Иванов

Мать: Боженова Екатерина Феодоровна

Зайцево Тульского у. Тульской губ.
Бракосочетание
05.10.1880

Жена: Боженова Надежда Михайловна

с.Алёшня Алексинского у.Тульской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1882 ст.

Дочь: Боженова Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Боженова Надежда Михайловна

с. Алёшня Алексинского у. Тульской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1886 ст.

Дочь: Глаголева Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Боженова Надежда Михайловна

с.Алёшня Алексинского у. Тульской губ.
Рождение ребёнка
1892

Сын: Боженов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Боженова Надежда Михайловна

Алешня, город Тула, Тульская область
Смерть
17.08.1918
с.Алёшня Алексинского у. Тульской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close