Боженов Дмитрий Афанасиевич
Место рожденияЗайцево Тульского у. Тульской губ.
Дата рождения29.01.1854
Дата смерти17.08.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1854
Зайцево Тульского у. Тульской губ.
Бракосочетание
05.10.1880
с.Алёшня Алексинского у.Тульской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1882 ст.
Дочь: Боженова Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Боженова Надежда Михайловна
с. Алёшня Алексинского у. Тульской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1886 ст.
Дочь: Глаголева Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Боженова Надежда Михайловна
с.Алёшня Алексинского у. Тульской губ.
Рождение ребёнка
1892
Сын: Боженов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Боженова Надежда Михайловна
Алешня, город Тула, Тульская область
Смерть
17.08.1918
с.Алёшня Алексинского у. Тульской губ.