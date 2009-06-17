Хруева Таисья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хруева Таисья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1941

Дата смерти

17.06.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хруев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хруев Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хруев Алексей Иванович

Смерть
17.06.2009
Похороны
Неизвестно
Никологорское новое кладбище, Vladimirskaya Oblast', Russia
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