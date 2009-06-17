Хруева Таисья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1941
Дата смерти17.06.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хруев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хруев Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.2009
Похороны
Неизвестно
Никологорское новое кладбище, Vladimirskaya Oblast', Russia
На памятнике ошибка