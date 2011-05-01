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Шлентова Виктория Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2011

Отец: Шлентов Виктор Николаевич

Мать: Нефедова Наталья Алексеевна

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