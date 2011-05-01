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Шлентова Виктория Викторовна
Шлентова Виктория Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.2011
Пол
Женский
Отец
Шлентов Виктор Николаевич
Мать
Нефедова (Сидорова) Наталья Алексеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.2011
Отец:
Шлентов Виктор Николаевич
Мать:
Нефедова Наталья Алексеевна
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