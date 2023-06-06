Бузунова Анфиса (Фиса) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузунова Анфиса (Фиса)

Бузунова Анфиса (Фиса)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бузунов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бузунов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бузунов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузунов Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно