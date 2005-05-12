Иванов Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1951
Дата смерти12.05.2005
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1951
Отец: Иванов Александр
Мать: Иванова Екатерина
Рождение ребёнка
17.02.1973
Дочь: Иванова Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Иванова (Духанина) Елена Федоровна
Рождение ребёнка
09.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Духанина) Елена Федоровна
Смерть
12.05.2005