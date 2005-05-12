Иванов Борис Александрович 24.01.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1951

Дата смерти

12.05.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1973 г.р.
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Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
24.01.1951

Отец: Иванов Александр

Мать: Иванова Екатерина

Рождение ребёнка
17.02.1973

Дочь: Иванова Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Иванова (Духанина) Елена Федоровна

Рождение ребёнка
09.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Духанина) Елена Федоровна

Смерть
12.05.2005

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