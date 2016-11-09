Косогорова Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1927
Дата смерти09.11.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1954
Сын: Косогоров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Косогоров Василий Макарович
Рождение ребёнка
03.01.1954
Сын: Косогоров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Косогоров Василий Макарович
Смерть
09.11.2016