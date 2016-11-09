Косогорова Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косогорова Мария Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1927

Дата смерти

09.11.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1954

Сын: Косогоров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Косогоров Василий Макарович

Рождение ребёнка
03.01.1954

Сын: Косогоров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Косогоров Василий Макарович

Смерть
09.11.2016
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