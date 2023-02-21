Макеев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1924

Дата смерти

02.01.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1924

Отец: Макеев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеев Валерий

Мать ребёнка: Макеева Валентина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макеева Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макеева Валентина Григорьевна

Смерть
02.01.1979
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Юго-западное кладбище г.Воронеж
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