Макеев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1924
Дата смерти02.01.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1924
Отец: Макеев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макеев Валерий
Мать ребёнка: Макеева Валентина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макеева Валентина Григорьевна
Смерть
02.01.1979
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Юго-западное кладбище г.Воронеж