Субботина Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1869 ст.
Дочь: (Субботина) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Субботин Михаил Захарович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Субботин Андроний Михайлович
Отец ребёнка: Субботин Михаил Захарович
Рождение ребёнка
28.03.1880 ст.
Дочь: (Субботина) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Субботин Михаил Захарович
Рождение ребёнка
05.07.1881
Дочь: (Субботина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Субботин Михаил Захарович
Смерть
После 1881