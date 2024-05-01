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Субботина Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1881

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Михаил Захарович

Рождение ребёнка
10.11.1869 ст.

Дочь: (Субботина) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Субботин Михаил Захарович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Субботин Андроний Михайлович

Отец ребёнка: Субботин Михаил Захарович

Рождение ребёнка
28.03.1880 ст.

Дочь: (Субботина) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Субботин Михаил Захарович

Рождение ребёнка
05.07.1881

Дочь: (Субботина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Субботин Михаил Захарович

Смерть
После 1881

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