(Бондаренко) Екатерина Петровна
женский, родилась 1926, Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
умерла Неизвестно
ОтецБондаренко Петр Митрофанович1888 г.р.
МатьБондаренко (Ткаченко) Марфа ТарасовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно