(Бондаренко) Екатерина Петровна 1926 — найти родственников по фамилии на Familio

(Бондаренко) Екатерина Петровна

Автор
АК
Колотова А.

женский, родилась 1926, Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

умерла Неизвестно

Отец
Бондаренко Петр Митрофанович1888 г.р.
Мать
Бондаренко (Ткаченко) Марфа ТарасовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Бондаренко Петр Митрофанович

Мать: Бондаренко (Ткаченко) Марфа Тарасовна

Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Место жительства
Неизвестно
Митрофановка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Упоминание
Неизвестно

Интернет-ресурс | https://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1137-istoriya-semi-v-istorii-rossii-ocherk-issledovanie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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