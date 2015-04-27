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Кошкина Варвара Ивановна
Кошкина Варвара Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.04.2015
Пол
Женский
Отец
Кошкин Иван Викторович
1980 г.р.
Мать
Кошкина Алёна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.2015
Отец:
Кошкин Иван Викторович
Мать:
Кошкина Алёна
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