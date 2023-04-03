Ксения Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Антон Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Иванов
Смерть
Неизвестно