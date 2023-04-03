Ксения Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Новинки, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Иванов

Смерть
Неизвестно