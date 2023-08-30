Устюгов Никанор Власиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.12.1927
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устюгов Влась Аггев
Бракосочетание
04.10.1898
Жена: Устюгова Анна Кондратова
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
МК 1898 стр 447
Рождение ребёнка
03.02.1902
Сын: Устюгов Семен (Симеон) Никанорович
Мать ребёнка: Устюгова Анна Кондратова
д. Русский Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
МК 1902 стр 391. Крещен 3 февраля 1902
Рождение ребёнка
28.03.1905
Мать ребёнка: Устюгова Анна Кондратова
д. Русский Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
МК 1905 стр 242 (крещен 29 марта 1905)
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Устюгова Анна Кондратова
Рождение ребёнка
07.11.1909
Дочь: Титова Фекла Никаноровна
Мать ребёнка: Устюгова Анна Кондратова
д. Русский Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
МК 1909 стр 439 крещен 8 ноября 1909
Рождение ребёнка
05.01.1912
Дочь: Устюгова Татьяна Никаноровна
Мать ребёнка: Устюгова Анна Кондратова
д. Русский Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
МК 1912 стр 396 крещен 6 января 1912
Рождение ребёнка
31.08.1914
Мать ребёнка: Устюгова Анна Кондратова
деревня Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
МК 1914 стр 253
Смерть
10.12.1927