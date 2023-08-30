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Устюгов Никанор Власиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.12.1927

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устюгов Влась Аггев

Мать: Устюгова Анастасия Тарасова

Бракосочетание
04.10.1898

Жена: Устюгова Анна Кондратова

Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
МК 1898 стр 447
Рождение ребёнка
03.02.1902

Сын: Устюгов Семен (Симеон) Никанорович

Мать ребёнка: Устюгова Анна Кондратова

д. Русский Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
МК 1902 стр 391. Крещен 3 февраля 1902
Рождение ребёнка
28.03.1905

Сын: Устюгов Иван Никанорович

Мать ребёнка: Устюгова Анна Кондратова

д. Русский Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
МК 1905 стр 242 (крещен 29 марта 1905)
Рождение ребёнка
1907

Сын: Устюгов Егор Никонорович

Мать ребёнка: Устюгова Анна Кондратова

Рождение ребёнка
07.11.1909

Дочь: Титова Фекла Никаноровна

Мать ребёнка: Устюгова Анна Кондратова

д. Русский Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
МК 1909 стр 439 крещен 8 ноября 1909
Рождение ребёнка
05.01.1912

Дочь: Устюгова Татьяна Никаноровна

Мать ребёнка: Устюгова Анна Кондратова

д. Русский Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
МК 1912 стр 396 крещен 6 января 1912
Рождение ребёнка
31.08.1914

Сын: Устюгов Петр Никанорович

Мать ребёнка: Устюгова Анна Кондратова

деревня Шуберь Елабужского Уезда Вятской Губернии
МК 1914 стр 253
Смерть
10.12.1927
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