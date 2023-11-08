Белов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Левшина София Александровна
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Кузьминское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Евстолия
Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно