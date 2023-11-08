Белов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Левшина София Александровна

Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна

Кузьминское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Евстолия

Мать ребёнка: Белова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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