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Любимов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Башилова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Любимова ?

д. Толстиково Бежецкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Исаева Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Любимова ?

д. Толстиково Бежецкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Любимова ?

д. Толстиково Бежецкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Беляева Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Любимова ?

д. Толстиково Бежецкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Любимов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Любимова ?

д. Толстиково Бежецкого уезда
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Егорова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Любимова ?

Смерть
Неизвестно
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