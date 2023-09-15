Любимов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Башилова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Любимова ?
д. Толстиково Бежецкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Исаева Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Любимова ?
д. Толстиково Бежецкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Любимова ?
д. Толстиково Бежецкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Беляева Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Любимова ?
д. Толстиково Бежецкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Любимов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Любимова ?
д. Толстиково Бежецкого уезда
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Егорова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Любимова ?
Смерть
Неизвестно