Асхапжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асхапжамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Гайнисафа Абдулгадиева

Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Мурсадритдин Абдулгадиев

Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Гайнивафа Абдулгадиева

Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мирфахритдин Абдулгадиев

Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Гиззикамал Абдулгадиева

Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Бадритдин Абдулгадиев

Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мингазитдин Абдулгадиев

Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шамсикамара Абдулгадиева

Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фархетдин Абдулгадиев

Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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