Асхапжамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Гайнисафа Абдулгадиева
Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Гайнивафа Абдулгадиева
Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Гиззикамал Абдулгадиева
Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шамсикамара Абдулгадиева
Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абдулгадий Абдулгазизов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно