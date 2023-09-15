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Узбек Кириакия Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1865

Дочь: Феодора Саввична

Отец ребёнка: Узбек Савва Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.06.1867

Сын: Узбек Дмитрий Саввич

Отец ребёнка: Узбек Савва Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.05.1870

Дочь: Мария Саввична

Отец ребёнка: Узбек Савва Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Узбек Савва Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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