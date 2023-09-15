Узбек Кириакия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1865
Дочь: Феодора Саввична
Отец ребёнка: Узбек Савва Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.06.1867
Сын: Узбек Дмитрий Саввич
Отец ребёнка: Узбек Савва Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.05.1870
Дочь: Мария Саввична
Отец ребёнка: Узбек Савва Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно