Жесткова (Носкова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1879
Дата смертиПосле 12.07.1907
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879
Отец: Носков Григорий Спиридонович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1898
Отец ребёнка: Жестков Павел Платонович
Рождение ребёнка
03.09.1905
Сын: Жестков Александр Павлович
Отец ребёнка: Жестков Павел Платонович
Рождение ребёнка
12.07.1907
Дочь: Марфа Павловна
Отец ребёнка: Жестков Павел Платонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 12.07.1907