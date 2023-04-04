Жесткова (Носкова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жесткова (Носкова) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1879

Дата смерти

После 12.07.1907

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1879

Отец: Носков Григорий Спиридонович

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1897

Муж: Жестков Павел Платонович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1898

Сын: Жестков Василий Павлович

Отец ребёнка: Жестков Павел Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1905

Сын: Жестков Александр Павлович

Отец ребёнка: Жестков Павел Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1907

Дочь: Марфа Павловна

Отец ребёнка: Жестков Павел Платонович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 12.07.1907