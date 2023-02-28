(Жарова) Прасковья Иванова
Место рождения
Дата рождения23.07.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1832
Отец: Жаров Иван Никифоров
Мать: Жарова Елена Ефимова
Крещение
24.07.1832
воспреемники: Онаго ж села Казенный крестьянин Михаил Ефимов Трегубов и казеннаго крестьянина Андрея Екимова Трутнева жена Авдотья Никифорова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно