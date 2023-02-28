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(Жарова) Прасковья Иванова

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Место рождения

Новая Рачейка

Дата рождения

23.07.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1808 г.р.

Мать

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1832

Отец: Жаров Иван Никифоров

Мать: Жарова Елена Ефимова

Крещение
24.07.1832
воспреемники: Онаго ж села Казенный крестьянин Михаил Ефимов Трегубов и казеннаго крестьянина Андрея Екимова Трутнева жена Авдотья Никифорова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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