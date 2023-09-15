Вершинин Иван (Ивашко) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Иван (Ивашко) Федоров

Место рождения

Слободской, город Слободской, Кировская область

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

После 1705

Пол

Мужской

Отец

Около 1642 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Вершинин Федор (Фетка) Федоров

Мать: не указана

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1688

Сын: Вершинин Захар Иванов

Мать ребёнка: не указана

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Вершинин Петр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Вершинин Карп Иванов

Мать ребёнка: не указана

Слободской, город Слободской, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Слободской, город Слободской, Кировская область
Смерть
После 1705
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