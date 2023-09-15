Вершинин Иван (Ивашко) Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиПосле 1705
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Вершинин Федор (Фетка) Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1688
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Вершинин Петр Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1699
Сын: Вершинин Карп Иванов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1705