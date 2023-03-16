Мушников Василий Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мушников Василий Михаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Мушников Александр Васильевич

Мать ребёнка: Мушникова ?

Улитино, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Мушников Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мушникова ?

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Мушников Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Мушникова ?

Улитино, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мушникова ?

Смерть
Неизвестно