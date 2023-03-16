Мушников Василий Михаилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Мушников Александр Васильевич
Мать ребёнка: Мушникова ?
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Мушников Николай Васильевич
Мать ребёнка: Мушникова ?
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Мушников Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Мушникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мушникова ?
Смерть
Неизвестно