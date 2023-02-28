Блоков Вячеслав Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блоков Вячеслав Игоревич

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Место рождения

Сочи

Дата рождения

02.03.1994

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1998 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1994

Отец: Блоков Игорь Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.02.2022

Жена: Блокова Анна Вадимовна

Рождение ребёнка
21.08.2022

Дочь: Блокова Есения Вячеславовна

Мать ребёнка: Блокова Анна Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блокова Анна Вадимовна

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