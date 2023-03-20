Душечкин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДушечкин Николай Григорьевич

Душечкин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Душечкин Григорий

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно