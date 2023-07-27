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Демидов Павел Павлович
Демидов Павел Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1879
Дата смерти
1909
Пол
Мужской
Отец
Демидов Павел Павлович
1839 г.р.
Мать
Трубецкая - Княжна Елена Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Демидов Павел Павлович
Мать:
Трубецкая - Княжна Елена Петровна
Смерть
1909
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