Коваленко Владимир Михайлович
Место рожденияУзбекистан город Самарканд
Дата рождения02.06.1947
Дата смерти01.04.2005
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1947
Узбекистан город Самарканд
Рождение ребёнка
18.01.1969
Дочь: Коваленко Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Коваленко Людмила Ивановна
Заветы Ильича, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.10.1976
Дочь: Коваленко Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Коваленко Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1978
Сын: Коваленко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Коваленко Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1982
Дочь: Коваленко Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Коваленко Людмила Ивановна
Смерть
01.04.2005