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Коваленко Владимир Михайлович

Место рождения

Узбекистан город Самарканд

Дата рождения

02.06.1947

Дата смерти

01.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1947

Отец: Коваленко Мифодий Николаевич

Мать: Коваленко Клавдия Алексеевна

Узбекистан город Самарканд
Рождение ребёнка
18.01.1969

Дочь: Коваленко Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Коваленко Людмила Ивановна

Заветы Ильича, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.10.1976

Дочь: Коваленко Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Коваленко Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1978

Сын: Коваленко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Коваленко Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1982

Дочь: Коваленко Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Коваленко Людмила Ивановна

Смерть
01.04.2005
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