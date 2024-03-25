Возженников Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВозженников Александр Александрович

Возженников Александр Александрович

avatar

Место рождения

Печора Республика Коми

Дата рождения

23.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1981

Отец: Возженников Александр

Мать: Горбачева Ирина Арсентьевна

Печора Республика Коми
Рождение ребёнка
23.09.2010

Сын: Возженников Даниил Александрович

Мать ребёнка: Козыч Надежда Владимировна

Печора Республика Коми
Рождение ребёнка
03.08.2015

Сын: Возженников Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Возженникова Анна Сергеевна

Печора Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Возженникова Анна Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close