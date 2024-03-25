Возженников Александр Александрович
Место рожденияПечора Республика Коми
Дата рождения23.04.1981
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1981
Отец: Возженников Александр
Печора Республика Коми
Рождение ребёнка
23.09.2010
Сын: Возженников Даниил Александрович
Мать ребёнка: Козыч Надежда Владимировна
Печора Республика Коми
Рождение ребёнка
03.08.2015
Сын: Возженников Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Возженникова Анна Сергеевна
Печора Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно