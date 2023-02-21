Никитина Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Валентина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1951

Сын: Тимофеев Юрий Тихонович

Отец ребёнка: Тимофеев Тихон Ефимович

Рождение ребёнка
10.04.1960

Дочь: Тимофеева Вера Тихоновна

Отец ребёнка: Тимофеев Тихон Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Тихон Ефимович

Смерть
Неизвестно
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