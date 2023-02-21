Никитина Валентина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1951
Отец ребёнка: Тимофеев Тихон Ефимович
Рождение ребёнка
10.04.1960
Дочь: Тимофеева Вера Тихоновна
Отец ребёнка: Тимофеев Тихон Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно