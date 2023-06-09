(Решетова) Катерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Решетова) Катерина Дмитриевна

Место рождения

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Жабин Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Жабин Трофим Иванович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Настасья Трофимовна

Отец ребёнка: Жабин Трофим Иванович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Жабин Самсон Трофимович

Отец ребёнка: Жабин Трофим Иванович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Жабин Матвей Трофимович

Отец ребёнка: Жабин Трофим Иванович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Жабин Аникей Трофимович

Отец ребёнка: Жабин Трофим Иванович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Жабин Никон Трофимович

Отец ребёнка: Жабин Трофим Иванович

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабин Трофим Иванович

Смерть
Неизвестно