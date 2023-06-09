(Решетова) Катерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Жабин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Настасья Трофимовна
Отец ребёнка: Жабин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Жабин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Жабин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Жабин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Жабин Трофим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно