Дегтяренко Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Дегтярев Петр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1852
Жена: Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
23.10.1883
Дочь: Наталья Кондратьевна
Мать ребёнка: Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Дегтярев Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
09.02.1890
Дочь: Анна Кондратьевна
Мать ребёнка: Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
25.07.1892
Сын: Дегтяренко Петр Андреевич
Мать ребёнка: Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярев Кондрат Андреевич
Мать ребёнка: Мария Тихоновна
Смерть
Неизвестно