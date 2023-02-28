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Дегтяренко Андрей Петрович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Дегтярев Петр Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1852

Жена: Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
23.10.1883

Дочь: Наталья Кондратьевна

Мать ребёнка: Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Дегтярев Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
09.02.1890

Дочь: Анна Кондратьевна

Мать ребёнка: Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
25.07.1892

Сын: Дегтяренко Петр Андреевич

Мать ребёнка: Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Кондрат Андреевич

Мать ребёнка: Мария Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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