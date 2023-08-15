Кузьминова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьминов Иван
Мать: Мария
Рождение ребёнка
04.10.1952
Дочь: Егоренкова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Корнеев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1953
Дочь: Корнеева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Корнеев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1953
Дочь: Корнеева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Корнеев Владимир Петрович
Смерть
10.10.1988