Кузьминова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьминов Иван

Мать: Мария

Рождение ребёнка
04.10.1952

Дочь: Егоренкова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Корнеев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
14.10.1953

Дочь: Корнеева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Корнеев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
14.10.1953

Дочь: Корнеева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Корнеев Владимир Петрович

Смерть
10.10.1988
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